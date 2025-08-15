Facebook X-twitter Youtube Instagram

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

El hecho sucedió en la intersección de las rutas 143 y 40.

En el distrito de Pareditas, pasadas las 18: 50 personal policial fue alertado por un accidente ente un auto Volkswagen Nivus que era manejado por un masculino de 78 años y estaba acompañado por una mujer de 69 y una camioneta marca Toyota, manejada por un masculino.

Según la información aportada al medio por parte del Ministerio de Seguridad, la camioneta circulaba por la Ruta 143 de Sur a Norte y al llegar a la intersección con la 40,  observó al rodado que venía por 40 de Oeste a Este y nunca frenó. Como consecuencia terminaron  impactando violentamente.

Por el hecho, el hombre y la mujer que se trasladaban en el Nivus, debieron recibir asistencia médica y fueron trasladados al hospital Tagarelli.

Desde la Sub jefatura vial del Valle de Uco, informaron que ninguno de los dos conductores dio alcoholemia positiva. 

