Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Solo hubo daños materiales.

Minutos antes de las 9 de la mañana, dos camiones colisionaron en la intersección de las calles La Argentina y Francisco Delgado. Por el hecho no se registraron heridos, pero ambos rodados quedaron sobre la calzada, por lo que el tránsito quedó interrumpido.

Según la información aportada, uno de los camiones, que pertenece a una empresa que distribuye bebidas, circulaba por calle La Argentina de Este a Oeste y al llegar a la intersección con Francisco Delgado, se produce el choque contra un camión de la empresa Maldonado, que circulaba por Francisco Delgado de Norte a Sur y al llegar a la intersección quiso doblar hacia el Este por La Argentina.

Ambos rodados quedaron obstruyendo la circulación vehicular, por lo que el personal policial desviaba el tránsito.

Se les pide a los conductores que circulan por la zona, que lo hagan con precaución.