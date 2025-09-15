Facebook X-twitter Youtube Instagram

Dos conductores alcoholizados fueron detenidos en Tupungato y Tunuyán durante el fin de semana

Actas por infracciones (imagen Prensa Mendoza).
Uno de los conductores terminó volcado en una colectora.

Durante lo que fue el fin de semana, dos conductores alcoholizados fueron puestos a disposición de la justicia, luego de que la policía los detuviera por manejar bajo los efectos del alcohol.

El primer hecho tuvo lugar en el departamento de Tunuyán, a la altura de Ruta 40 y calle Los Paraísos, donde el personal actuante realizaba un control policial y detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux.

Al momento de la detención, el conductor, de 41 años, visiblemente se veía bajo los efectos del alcohol, por lo que se le practicó el dosaje de alcohol por parte del personal de la Subjefatura Vial.

El resultado de este fue de 2,23 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó a disposición de las autoridades y se procedió al secuestro del rodado. Por el hecho intervino el Juzgado Contravencional.

El segundo hecho, sucedió durante la madrugada del domingo, sobre Ruta 40 a la altura del kilómetro 73 sobre la colectora frente al vivero Tito.

En ese sitio, un conductor de una Toyota Hilux, perdió el dominio del rodado y terminó volcando.

Como consecuencia, personal policial se hizo presente en el lugar, asistió a la persona que resultó sin lesiones. Luego se le practicó el correspondiente control de alcoholemia, el cual fue positivo para 1,90 gramos por litro de sangre.

