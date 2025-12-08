Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

Uno tenía 2,23 grados de alcohol en sangre y el otro 1,51.

Durante la jornada del domingo, dos conductores resultaron heridos tras protagonizar accidentes manejando bajo los efectos del alcohol. Los hechos sucedieron en el distrito de El Peral de Tupungato y el otro en el barrio Urquiza de Tunuyán.

El primero de los hechos sucedió pasadas las 00.22 horas del domingo, en la Rotonda de Villa Bastías, distrito de El Peral, cuando un llamado al 911 alertó al personal de Comisaría 20, por un motociclista herido.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron el hecho y trasladaron al hospital Las Heras, a un masculino de 32 años, que había caído de la moto de forma solitaria. En el nosocomio fue diagnosticado con politraumatismos varios y traumatismo encefálico moderado con pérdida de conocimiento.

Además, se le realizó el análisis de sangre correspondiente, el cual arrojó 1,51 de alcohol en sangre. Por el hecho, el personal actuante notificó de la infracción cometida y secuestró el rodado por carecer de documentación.

El hecho restante, tuvo lugar en el departamento de Tunuyán, en Ruta 92 y calle Siupacha, del barrio Urquiza, donde colisionaron un Chevrolet Classic y un Volkswagen Caddy.

Según el informe policial, el Classic, al mando de un hombre de 34 años, circulaba por Ruta 92 de Oeste a Este y, al llegar a la intersección con Siupacha, chocó de frente contra el Caddy, al mando de un conductor de 40 años.

Por el hecho, el conductor del Chevrolet, fue trasladado al hospital Scaravelli, para mayores controles, mientras que al otro conductor se le realizó el control de alcoholemia, el cual dio positivo 2,23 gramos por litro de sangre.