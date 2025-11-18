Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 18, 2025

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

 La información fue comunicada por el fiscal de la causa.

 La justicia local imputó formalmente a los dos detenidos por la agresión a Jesús Moyano, en la madrugada del domingo a la salida del boliche “Colombia” en Colonia Las Rosas.

Tras una serie de Allanamientos, realizados entre el domingo y lunes, la policía logró la detención de dos masculinos involucrados en el hecho

 Ambos detenidos ya a disposición de la justicia en las últimas horas fueron formalmente imputados por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.

Según la información aportada al medio por autoridades policiales, ahora los imputados serán trasladados al penal San Felipe en las próximas horas.

