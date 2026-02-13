Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 15, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 15, 2026

logo el cuco digital

Dos detenidos por tener medidas pendientes y secuestro de marihuana en Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

También se detuvo a una mujer que presentaba medidas pendientes desde agosto del año pasado.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato llevó adelante un operativo policial en las últimas horas en el interior del barrio Arcoíris y en el asentamiento del basural, donde, como resultado, logró la detención de un hombre que tenía pedido de captura desde el año 2018 y de una mujer con medidas pendientes de resolver con la Justicia desde agosto de 2025.

Además de lo mencionado, se controlaron personas y vehículos que circulaban por la zona, y se secuestraron varias plantas de marihuana y una bolsa con marihuana compactada.

Los trabajos que realizó el personal contaron con el apoyo de efectivos de las diferentes dependencias policiales del departamento, y se trabajó con herramientas tecnológicas como equipos biométricos y cámaras.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que dichos operativos se van a seguir realizando en el lugar y también en otros puntos del departamento con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y la población.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Arroyo Negro: un choque en cadena dejó a una persona herida

Un accidente en la Rotonda del Gaucho dejó a una persona herida

Tunuyán: Una casa ardió en llamas y una mamá y su hija perdieron todo

Gran operativo policial en el Cordón del Plata dejó 36 personas trasladadas y 10 detenidos

Un taxista asaltado, golpeado y herido por un grupo de hombres en Tunuyán

Tupungato: Robó en una panadería, quedó filmado y terminó detenido

Avanza la causa por el crimen de Gastón “Chino” Acuña en Tunuyán: hoy se realiza una audiencia y la familia pide justicia

Dueños de perros, veterinarios y una asociación piden que vuelvan las carreras de galgos

Vista Flores: un joven sufrió un desperfecto mecánico en su auto y terminó volcando 

Un club de San Carlos entrena a sus jugadores en una cauce de agua: “No tenemos pileta ni recursos para hacer este entrenamiento”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO