Dos detenidos por tener medidas pendientes y secuestro de marihuana en Tupungato

También se detuvo a una mujer que presentaba medidas pendientes desde agosto del año pasado.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato llevó adelante un operativo policial en las últimas horas en el interior del barrio Arcoíris y en el asentamiento del basural, donde, como resultado, logró la detención de un hombre que tenía pedido de captura desde el año 2018 y de una mujer con medidas pendientes de resolver con la Justicia desde agosto de 2025.

Además de lo mencionado, se controlaron personas y vehículos que circulaban por la zona, y se secuestraron varias plantas de marihuana y una bolsa con marihuana compactada.

Los trabajos que realizó el personal contaron con el apoyo de efectivos de las diferentes dependencias policiales del departamento, y se trabajó con herramientas tecnológicas como equipos biométricos y cámaras.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que dichos operativos se van a seguir realizando en el lugar y también en otros puntos del departamento con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y la población.