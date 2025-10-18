Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

octubre 18, 2025

Dos días de festejos en Tunuyán: artistas, sorteos y alegría para homenajear a mamá

El domingo 19 los festejos cerrarán con Ecos del Valle y Evangelina y Yamil en Vista Flores, Flavio en Campo Los Andes y, en el centro de Tunuyán, Los Chimenos, La Doble Folclore y Jony Ballesteros.

Durante las jornadas habrá sorteos, juegos y espectáculos en vivo, con el propósito de reunir a las familias y reconocer el amor y la dedicación de las madres. Cada encuentro se desarrollará en espacios abiertos, para vivir un fin de semana distendido, lleno de música, alegría y comunidad.

El cronograma contempla propuestas culturales en los distritos, asegurando que la celebración llegue a cada rincón de Tunuyán. Los shows en vivo con artistas locales y las actividades familiares son el eje de este fin de semana especial.

Sábado 18 de octubre

  • 17:00 hs | La Primavera ( Predio de la Capilla) → Artista: Mariachi Muñoz
  • 16:30 hs | Los Sauces (Playón) → Artista: Sabrina Gallardo
  • 16:30 hs | La Pintada (CIC) → Artista: Yanci le canta al amor
  • 16:30 hs | Colonia Las Rosas (Complejo Villa Anita) → Artista: Los Alfajores

Domingo 19 de octubre

  • 18:00 hs | Vista Flores (Plaza Manuel Belgrano) → Artistas: Ecos del Valle y Evangelina y Yamil
  • 18:30 hs | Tunuyán Centro (Plaza Departamental San Martín)→ Artistas: Los Chimenos, La Doble Folclore y Jony Ballesteros
  • 18:00 hs | Campo Los Andes (Plaza de la Capilal) → Artista: Flavio Zeballos

