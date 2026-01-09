Dos hombres fueron detenidos por estafar un comercio de Tunuyán

Los detenidos tienen 22 y 34 años.

Según la información del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, ayer a las 22:15 horas, personal de la Comisaría 15° intervino en un hecho de estafa ocurrido en un mayorista ubicado en la intersección de las calles Elías Villanueva y Roca, en Tunuyán.

La víctima, identificada de 33 años, se desempeñaba como empleado del comercio cuando advirtió que dos sujetos intentaron abonar una compra por $150.000 utilizando un comprobante de transferencia falso.

Tras detectarse la maniobra, personal policial se desplazó al lugar y logró interceptar a los sospechosos en las inmediaciones del comercio.