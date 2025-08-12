Dos hombres resultaron heridos tras una riña en el barrio 26 de enero de Tunuyán

El hecho sucedió pasadas las 20:15 horas.

Llamados reiterados a la policía por parte de vecinos del interior del barrio 26 de Enero de Tunuyán, daban cuenta de dos hombres heridos luego de una riña.

Una vez en el lugar, el personal policial solicitó la presencia de ambulancias debido a que los heridos presentaban heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo.

Uno de los heridos ingresó al hospital Scaravelli con heridas de arma blanca en el tórax y una fractura en su brazo izquierdo. El segundo presentaba cortes y hematomas en la cabeza. Ambos quedaron internados en el hospital de Tunuyán.

Según testigos del hecho, estos dos vecinos iniciaron una pelea en una vivienda y se atacaron con palos y armas blancas. Además, del daño físico que se provocaron rompieron puertas y ventanas de la propiedad donde se encontraban.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso del trabajo del personal policial en el lugar, el secuestro de ropa con manchas de sangre y se ordenó realizar una búsqueda del arma blanca con la que se realizó el ataque, pero la misma no logró ser encontrada.