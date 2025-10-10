Facebook X-twitter Youtube Instagram

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

El hecho ocurrió ayer, a las 20:00 horas.

A las 20:04 horas, en jurisdicción de la Comisaría 18° de San Carlos, se registró un hecho de tentativa de hurto en un comercio ubicado en calle Bernardo Quiroga y Constitución, en la localidad de Eugenio Bustos. La víctima de 25 años, denunció ante personal de la Unidad Especial de Patrullajes San Carlos que dos sujetos ingresaron a su despensa y, aprovechando un descuido, se apoderaron de dos bolsas de conos saldados, para luego darse a la fuga.

Gracias a las características aportadas por la denunciante, los efectivos lograron minutos después la aprehensión de los presuntos autores. Según informó la policía fueron identificados como M. B, de 20 años, y A. H, de 21. Ambos fueron reconocidos por la víctima y trasladados a sede judicial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Carlos.

