Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

A las 20:47 horas de ayer viernes, se registró un siniestro vial en la Ruta Provincial N° 92, frente al ex local bailable Malake, en el departamento de Tunuyán.

El hecho involucró a una motocicleta marca Zanella 150 cc., conducida por un joven de 22 años, quien iba acompañado por otro joven de 23 años, y una camioneta VW Amarok conducida por un hombre de 56 años, quien resultó imputado. Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando los ocupantes de la moto colisionaron contra el costado izquierdo de la camioneta, lo que provocó que ambos cayeran a un costado de la banquina.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y la profesional a cargo diagnosticó “politraumatismos moderados” en ambos motociclistas. Fueron trasladados al Hospital Scaravelli, donde permanecen fuera de peligro y bajo observación para un mayor control.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, se realizaron dosajes a las partes involucradas, los cuales arrojaron resultados negativos. En el lugar trabajó personal de Accidentología de Tránsito Municipal.