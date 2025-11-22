Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

logo el cuco digital

Dos jóvenes heridos tras colisionar en moto contra una camioneta en Vista Flores

Foto: comisaría 65° de Vista Flores.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se realizaron dosajes a las partes involucradas, los cuales arrojaron resultados negativos.

A las 20:47 horas de ayer viernes, se registró un siniestro vial en la Ruta Provincial N° 92, frente al ex local bailable Malake, en el departamento de Tunuyán.

El hecho involucró a una motocicleta marca Zanella 150 cc., conducida por un joven de 22 años, quien iba acompañado por otro joven de 23 años, y una camioneta VW Amarok conducida por un hombre de 56 años, quien resultó imputado. Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando los ocupantes de la moto colisionaron contra el costado izquierdo de la camioneta, lo que provocó que ambos cayeran a un costado de la banquina.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), y la profesional a cargo diagnosticó “politraumatismos moderados” en ambos motociclistas. Fueron trasladados al Hospital Scaravelli, donde permanecen fuera de peligro y bajo observación para un mayor control.

Por disposición de la Ayudante Fiscal de turno, se realizaron dosajes a las partes involucradas, los cuales arrojaron resultados negativos. En el lugar trabajó personal de Accidentología de Tránsito Municipal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO