Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

El hecho sucedió cerca de las 19 horas en el interior del ex Club de Pesca de Tunuyán.

Personal de Comisaría 15 de Tunuyán, minutos antes de las 19 horas del martes, fue desplazado hasta el interior del ex Club de Pesca de Tunuyán, luego de que una pareja de 20 y 19 años, fueran asaltados por dos personas que tenían cuchillos y armas tumberas.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a las víctimas, quienes aseguraron que estas personas las sorprendieron y, mediante amenazas e insultos agresivos, les terminaron robando las pertenencias personales, teléfonos celulares y una cámara fotográfica.

Con las descripciones aportadas, el personal actuante montó un operativo en la zona y tras un patrullaje logró la detención de dos personas que escapaban por calle Calderón hacia el Sur (zona de la Tablada, parte conflictiva del departamento).

Las personas coincidían con las características aportadas por las víctimas del hecho. Una vez en la dependencia policial, se comprobó que se trata de dos delincuentes juveniles de 17 y 16 años, quienes quedaron a cargo del Equipo Técnico Interdisciplinario.