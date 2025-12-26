Dos nuevas carreras a distancia se ofrecen desde la Dirección de Educación Superior

Las carreras responden fundamentalmente a formar profesionales en las nuevas transformaciones del mundo digital.

La Dirección de Educación Superior de la Provincia de Mendoza anunció la incorporación de dos nuevas carreras para el ciclo lectivo 2026 en modalidad de educación a distancia, fortaleciendo la oferta académica con propuestas innovadoras vinculadas a la comunicación, el diseño y la producción de contenidos digitales.

Se trata de la Tecnicatura Superior en Comunicación Digital Convergente y de la Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial, dos formaciones que responden a las transformaciones del ecosistema comunicacional, la convergencia de medios y las nuevas demandas del mercado laboral.

Tecnicatura Superior en Comunicación Digital Convergente

La Tecnicatura Superior en Comunicación Digital Convergente está orientada a la formación de profesionales capaces de diseñar, producir y gestionar contenidos y estrategias de comunicación en entornos digitales integrados. La carrera aborda el trabajo con narrativas multimediales y transmediales, periodismo digital, gestión de comunidades y audiencias, marketing digital y producción de contenidos para múltiples plataformas. Su enfoque pone énfasis en la convergencia de medios, la participación activa de las audiencias y el uso estratégico de tecnologías digitales, formando técnicos preparados para desempeñarse en medios de comunicación, organizaciones públicas y privadas, emprendimientos digitales y proyectos de comunicación institucional.

El IES 9-003 estará a cargo de su dictado, que dura 2 años y medio y los interesados pueden consultar más información en su sitio https://ens9003-infd.mendoza.edu.ar/sitio/

Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial

Por su parte, la Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial propone la formación de profesionales especializados en el diseño y la producción de piezas visuales, audiovisuales e interactivas para entornos digitales. La carrera integra saberes vinculados al diseño gráfico, la comunicación visual, la producción audiovisual, la animación, el diseño web y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a distintos soportes y canales. El perfil del egresado está orientado a la creación de productos comunicacionales innovadores, capaces de responder a necesidades educativas, culturales, informativas y productivas, tanto en el ámbito público como privado.

La propuesta dura 3 años y las inscripciones se pueden realizar en el Instituto Juan Gutenberg, ingresando en https://institutojgutenberg.edu.ar/

Modalidad a distancia

Ambas carreras se dictarán en modalidad a distancia, lo que permitirá ampliar el acceso a la educación superior y garantizar mayor equidad territorial, posibilitando que estudiantes de distintos puntos de la provincia puedan formarse sin necesidad de trasladarse. Esta modalidad, además, resulta coherente con los campos profesionales de ambas propuestas, donde las tecnologías digitales constituyen tanto herramientas de aprendizaje como espacios reales de desempeño laboral.

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron que estas nuevas carreras forman parte de una política educativa orientada a la innovación, la actualización permanente de la oferta formativa y la articulación entre educación, tecnología y desarrollo provincial.

Con esta incorporación, Mendoza continúa consolidando una educación superior actual, inclusiva y alineada con los desafíos del presente y del futuro.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza