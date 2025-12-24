Dos personas resultaron detenidas tras un intento de asalto a un peatón en Tunuyán

El hecho ocurrió en calle Francisco Delgado y Catamarca.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20 horas en calle Catamarca y Francisco, cuando una persona de 44 años, que caminaba por la dirección indicada, en un momento dado fue sorprendida por dos sujetos de 20 y 24 años.

Los dos asaltantes, en un tono agresivo, intentaron someter a la víctima, quien se resistió y tras un forcejeo, logró escapar y dar aviso a la policía de lo sucedido.

Personal de la Unidad Especial de Patrullaje, llegó a la zona y tras un rápido accionar, lograron interceptar a dos masculinos caminando por un descampado. Minutos después de la detención, en el lugar llegó la víctima, quien los identificó y aseguró que se trataba de las mismas personas que anteriormente lo habían intentado asaltar.

Por esta razón y siguiendo las directivas del ayudante fiscal de turno, se dispuso del traslado de las dos personas en calidad de detenidos y se le indicó a la víctima realizar la denuncia correspondiente al hecho sucedido.

Zona insegura de Tunuyán

Vecinos de la zona comprendida entre calle Francisco Delgado y San Lorenzo, aseguraron a El Cuco Digital que la zona se ha vuelto insegura en las últimas semanas y piden más presencia policial, sobre todo en horas de la noche.

“Lo que es la calle Francisco Delgado desde La Argentina para el Norte, es muy complicado transitar; está el Asentamiento Rodrigo y es una que da miedo”, aseguró un vecino.

Además, agregó: “en algunas partes está muy oscuro y eso permite que pasen estas cosas; en la zona de las vías antes de llegar a La Argentina, también es complicado pasar por ahí; te aparecen por cualquier lado, te roban y se disparan”.

Este hecho es el segundo caso de inseguridad que sucede en la zona en menos de 48 horas; anteriormente, una mujer fue asaltada a punta de pistola en calle San Lorenzo y La Argentina.