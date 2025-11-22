Facebook X-twitter Youtube Instagram

Dos personas resultaron heridas tras el vuelco de un vehículo en San Carlos

Ocurrió en Ruta Nacional 40, inmediaciones de Arroyo Hondo, San Carlos.

En el día de ayer, según la información aportada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza dos personas resultaron lesionadas tras un vuelco ocurrido en la Ruta Nacional 40, a la altura de Arroyo Hondo, en el departamento de San Carlos. El siniestro se produjo cuando un vehículo Renault que circulaba en sentido norte–sur, remolcando una casilla rodante, volcó luego de que, por causas que se investigan, el conductor perdiera el dominio del rodado.

El conductor, de (72), y su acompañante, de (73), fueron trasladados de urgencia al Hospital Scaravelli por dos ambulancias. La mujer presentó traumatismo encéfalo craneano moderado-grave y fractura de brazo derecho, mientras que el conductor sufrió politraumatismo grave y fractura de clavícula izquierda. Ambos permanecen internados.

Por disposición de la Ayudante Fiscal, intervino Policía Científica y se procedió al secuestro del vehículo y la casilla rodante.

