Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 23, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 23, 2026

logo el cuco digital

Dos personas robaron en un reconocido kiosco en el centro de Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho sucedió minutos antes de las 19.30 de ayer martes.

Personal de Comisaría 15 de Tunuyán, fueron alertados por un robo en un kiosco ubicado en calle San Martín y Marinelli, de Tunuyán, minutos antes de las 19.30 horas de ayer martes.

Según la víctima de 31 años,  se encontraba atendiendo a clientes, cuando ingresaron dos sujetos: uno de ellos comenzó a tomar productos como simulando estar realizando una compra; mientras tanto la otra persona se dirigió hasta la zona de caja y tomó algunas pertenencias y un celular. Luego se dieron a la fuga.

Por el hecho, se solicitó la intervención del personal de la Oficina Fiscal y por órdenes de la ayudante fiscal de turno  se ordenó la realización de actas de procedimientos y que la investigación quede en manos del personal de investigaciones.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cierra el Camping Municipal de Tupungato: el espacio es uno de los mejores de Valle de Uco y Mendoza

Un hombre fue detenido tras un robo en San Carlos 

La calle Pueyrredón en Tunuyán se convirtió en un paseo “for export”: Andraos destacó la obra pública

Apareció el joven de La Consulta, que había sido visto por última vez en Maipú

Robaron en una vivienda de Tunuyán: se llevaron más de un millón de pesos y varios dólares

Dos robos de similares características sucedieron en las últimas horas en Tunuyán y Tupungato

Tunuyán: un motociclista manejaba alcoholizado y chocó contra una camioneta 

Perdió el control de la camioneta en una subida y provocó un choque en cadena: ocurrió en Tunuyán

Un niño con síndrome de down se perdió en San Carlos: hubo un final feliz gracias al rápido accionar de Policía y Bomberos

Un hombre con un revólver fue detenido en la feria de Cordón del Plata: al parecer estaba drogado o alcoholizado

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO