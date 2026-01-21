Dos personas robaron en un reconocido kiosco en el centro de Tunuyán

El hecho sucedió minutos antes de las 19.30 de ayer martes.

Personal de Comisaría 15 de Tunuyán, fueron alertados por un robo en un kiosco ubicado en calle San Martín y Marinelli, de Tunuyán, minutos antes de las 19.30 horas de ayer martes.

Según la víctima de 31 años, se encontraba atendiendo a clientes, cuando ingresaron dos sujetos: uno de ellos comenzó a tomar productos como simulando estar realizando una compra; mientras tanto la otra persona se dirigió hasta la zona de caja y tomó algunas pertenencias y un celular. Luego se dieron a la fuga.

Por el hecho, se solicitó la intervención del personal de la Oficina Fiscal y por órdenes de la ayudante fiscal de turno se ordenó la realización de actas de procedimientos y que la investigación quede en manos del personal de investigaciones.