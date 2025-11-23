Dos policías heridos tras chocar contra un caballo en la ruta 92 en Colonia Las Rosas

Según la información aportada por fuentes policiales se desconoce si intentaron esquivar o colisionaron contra el equino.

Este sábado por la tarde, un siniestro vial se registró en la intersección de Ruta Provincial N.º 92 y calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas.

De acuerdo con la información brindada por el personal que arribó en primera instancia, el equino sin jinete habría salido de un callejón interno del Barrio Benegas e irrumpido en la ruta, cruzándose en el trayecto de la motocicleta que circulaba de este a oeste. Se desconoce si el conductor perdió el control al intentar esquivarlo o si impactó directamente contra el animal. Como resultado, ambos efectivos policiales cayeron sobre la carpeta asfáltica, al costado de la vereda.

La propietaria del equino, se presentó en el lugar y manifestó que el animal se encontraba atado con un bozal en un pesebre, bajo el cuidado de su progenitor, y que desconoce cómo se soltó. El equino, que presentaba una lesión en la extremidad posterior, habría salido hacia la ruta en sentido norte a sur.

Los efectivos fueron traslados al hospital Scaravelli, uno de los efectivos presenta politraumatismo moderado y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, quedando en observación con probable internación. En tanto, la otra persona sufrió politraumatismo grave y fractura de fémur izquierdo desplazada, por lo que ingresó a quirófano.

La Ayudante Fiscal dispuso la realización del acta de procedimiento, inspección ocular, individualización de la propietaria del equino, intervención de Policía Científica, asistencia médica a los lesionados y dosaje de alcohol al conductor. No intervino personal rural, dado que el animal cuenta con propietaria identificada.