Dos proyectos claves en cuanto a los recursos provinciales se discuten hoy en la Cámara de Senadores de la Nación

Buscan que los recursos salidos del Impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional, lleguen a las provincias, ya que hoy se encuentran subejecutados por el gobierno nacional.

Este jueves se discutirán en el Senado nacional los proyectos para mejorar la coparticipación federal. Las iniciativas han sido acordadas por todos los gobernadores, incluido Alfredo Cornejo, por lo cual tendrían amplio apoyo en el recinto.

Qué dicen los proyectos de los gobernadores

Las propuestas consisten en distribuir por índice de coparticipación federal los recursos del Impuesto a los Combustibles (previa eliminación de los fideicomisos existentes que reducen la “torta” de fondos para repartir) y los famosos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que siempre han sido de uso discrecional para el Gobierno nacional y que hoy están subejecutados.

Estas iniciativas requieren dos tercios de los votos del Senado porque no tienen dictámenes de comisión. Si se las aprobara, asegurarían para este año, según estimaciones del propio oficialismo, un ingreso extra de unos 80.000 millones de pesos a las arcas de Mendoza.

Oficialistas y opositores acompañan estos proyectos, que han sido acordados por el conjunto de los gobernadores, tras fracasar la negociación con el Gobierno nacional. Por eso este miércoles, el presidente Javier Milei, salió a atacarlos: los acusó de querer “destruir al Gobierno nacional” y dijo que “están desbocados”.

También amenazó con judicializar el resultado de la sesión de este jueves, en la cual el kirchnerismo y otros opositores buscarán que se aprueben otros proyectos que rechaza la Casa Rosada: mejora en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, entre otros.

La aprobación “en combo” de todos estos proyectos no satisface a los radicales aliados a Milei, más allá de su respaldo a los proyectos de la coparticipación. “Es un asalto al gobierno esto que quieren hacer, todo junto hace cagar las cuentas”, se sinceró una fuente parlamentaria ayer.

Buscarán dividir la sesión en dos, para no tratar moratoria previsional, incremento de jubilaciones y emergencia en discapacidad

Según publica el portal Infobae, un grupo de gobernadores, más afín al diálogo con el gobierno libertario, consideró que las iniciativas de reponer la moratoria previsional, incrementar jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que impulsa la oposición, “tienen un costo fiscal estimado del 2.5% del PBI”, algo que “claramente sería un bombazo fiscal” para las cuentas públicas.

En el mencionado encuentro virtual se resolvió, además, la estrategia parlamentaria intentar dividir en dos la sesión de este jueves para, luego de un cuarto intermedio, los legisladores sí puedan tratar los proyectos que consensuaron entre los 24 gobernadores, que refiere a la coparticipación del 50% del fondo de los ATN a las provincias, la eliminación de todos los fondos fiduciarios y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos), que -señalan- “sólo tienen un costo fiscal del 0.11% del PBI”.

“Con esto buscan instalar varias cosas y dejar expuesto al Presidente luego de sus declaraciones donde mete a todos dentro de la misma bolsa: no quieren destruir al gobierno, no son irresponsables ni degenerados fiscales, no votan con el kirchnerismo proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, plantearon desde este grupo de mandatarios provinciales.

