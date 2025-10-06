Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

Dos sujetos con medidas pendientes y el decomiso de marihuana , los resultados de varias requisas individuales en Tupungato

La UEP Tupungato en el marco de requisas en la vía pública, logró dar con dos personas que poseían medidas pendientes con la justicia y secuestró marihuana.

Los procedimientos se llevaron adelante en varios puntos del departamento, entre ellos el casco céntrico y la zona del Cordón del Plata. En el caso del centro departamental, se logró secuestrar seis plantas de marihuana de entre 20 y 40 centímetros de alto, y quien las tenia en su poder, poseía una medida pendiente con la justicia que data del 19 de junio del 2025.

Ya en Cordón del Plata, tras practicar invidualizaciones y requisas, en barrio Integración y sobre calle El Álamo, se procedió al secuestro de tres cigarrillos de marihuana, y una persona fue demorada por tener medidas pendientes con la Justicia con fecha del 15 de enero del 2025.

