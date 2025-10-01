Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital

Dos sujetos detenidos en Tunuyán durante un patrullaje por tener cocaína y dos cartuchos de balas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Cerca de las tres y media de la mañana personal policial de la comisaria 15 del departamento, realizaba un patrullaje preventivo y dio con dos sujetos que poseían cocaína.

El hecho ocurrió en calle 25 de Noviembre y prolongación La Pampa de Tunuyán, cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo y detuvo la marcha de un automóvil Fiat Way.

Al efectuar la requisa vehicular,  los efectivos hallaron en el interior un bolso de mano que contenía una bolsa de nylon transparente con un envoltorio negro en cuyo interior había una sustancia blanquecina compactada, además de dos cartuchos calibre 9 mm.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 15°, donde intervino personal de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico y se realizó el test orientativo, que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 65 gramos.

Se dio intervención a la ayudante fiscal de turno y al Juzgado Contravencional.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO