Dos sujetos detenidos en Tunuyán durante un patrullaje por tener cocaína y dos cartuchos de balas

Cerca de las tres y media de la mañana personal policial de la comisaria 15 del departamento, realizaba un patrullaje preventivo y dio con dos sujetos que poseían cocaína.

El hecho ocurrió en calle 25 de Noviembre y prolongación La Pampa de Tunuyán, cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo y detuvo la marcha de un automóvil Fiat Way.

Al efectuar la requisa vehicular, los efectivos hallaron en el interior un bolso de mano que contenía una bolsa de nylon transparente con un envoltorio negro en cuyo interior había una sustancia blanquecina compactada, además de dos cartuchos calibre 9 mm.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 15°, donde intervino personal de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico y se realizó el test orientativo, que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 65 gramos.

Se dio intervención a la ayudante fiscal de turno y al Juzgado Contravencional.