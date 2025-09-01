“Dos tunuyaninos sueltos en Libia”: أميفا وبوينو بطلا ليبيا

Se consagraron campeones en un país que busca dejar la guerra de lado y unirse a través del deporte.

Bautista Amieva y Maciel Bueno, integrantes de la Selección Argentina de Beach Vóley se consagraron campeones en la ciudad de Misurata, Libia, luego de vencer en la final a la dupla de Túnez.

El torneo se desarrolló en la ciudad de Misurata, en el noroeste de Libia, localizada a 210 km al este de Trípoli sobre la costa del Mediterráneo cerca del Cabo Misurata. Contó con duplas de varios países y con una muy buena concurrencia de público en cada uno de los encuentros que se disputaron hasta la final incluida.

Los tunuyaninos, entrenados por el también nacido en Tunuyán, Dan Andraos, mostraron superioridad en cada uno de los partidos y en la final se impusieron a la dupla de Túnez.

Libia un país que busca unificarse a través del deporte

Libia, un país que se encuentra en el continente africano, trabaja en un proyecto donde busca mediante el deporte unificarse como nación. Actualmente, tiene dos fuerzas de poder, una en la parte Oeste, donde las órdenes las da el Gobierno de Acuerdo Nacional, con base en Trípoli y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. La segunda fuerza se encuentra en la parte Este, donde gobierna el Ejército Nacional de Libia, que es respaldado por el parlamento. Además de las dos fuerzas hay grupos fuertemente armados con ideas propias.

Ante este panorama, el país desarrolla un proyecto que busca unir a la nación mediante el deporte, garantizándole a cada visitante y deportista que llega al territorio seguridad plena.