Dos tupungatinos representarán al país en las Olimpiadas Especiales de Berlín: el municipio los agasajó

El intendente Gustavo Soto los recibió en el edificio municipal y les entregó algunos obsequios.

Luis Montenegro y Fernanda Chacón, dos bochófilos que dio el Centro de Día “Siempre a tu lado”, ahora llevarán puesta la celeste y blanca hasta el otro lado del mundo para competir en los juegos que reúnen a la élite mundial.

Los deportistas, junto a la directora de la institución y el profesor de educación física, Ivan Araya, visitaron al mandatario el miércoles pasado, quien los había citado con el objetivo de ante todo felicitarlos, seguido de entregarles un reconocimiento.

Con gran entusiasmo, el guía y motivador de los concurrentes al Centro de Día, relató en el encuentro cómo transitan los atletas este tiempo de preparación previo al viaje que emprenderán en pocos días. Mientras tanto los atletas lo miraban atentos y sonrían con cada detalle que el profe compartía de su presente.

Sobre el momento en que el profe recibió el llamado por la clasificación compartió: “Fue una emoción muy grande, no me lo esperaba, era el primer año que participamos en Olimpiadas Especiales y que los chicos hayan sido seleccionados me enorgullece muchísimo, es una satisfacción enorme a nivel personal”.

El intendente no escatimó en palabras de admiración y elogios hacia Fer y Luis por el logro que han alcanzado y lo que van a experimentar con personas oriundas de distintos puntos del país que los acompañarán en una travesía incomparable de sus vidas.

Como demostración de afecto, Soto les entregó regalos que fueron preparados de forma especial para ellos: una remera que lleva los colores de Argentina, y siluetas que representan las montañas que rodean a Tupungato, entre otros.

La directora agradeció la atención del municipio y el detalle de los obsequios para los representantes argentinos en Alemania. “Para nosotros ya son ganadores, este pedacito de Tupungato que nos va a estar representando allá en Berlín es lo más importante para nosotros viviendo esta experiencia con mucha alegría y emociones desde el ya. Ahora enviando muchas fuerzas, muchos éxitos a los chicos para que además de ganar, de competir, ellos saben sobre los valores importantes de la vivencia que pueden adquirir allá, conociendo otra cultura del primer mundo. Gracias por el reconocimiento, por recibirnos para tener una charla enriquecedora y darnos el apoyo que es muy importante para nosotros”.

Fuente: Prensa Municipalidad de Tupungato