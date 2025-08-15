Facebook X-twitter Youtube Instagram

Drugstore de Valle de Uco en crisis: entre alquiler e impuestos pagan casi 2 millones mensuales 

Desde El Cuco Digital, salimos a recorrer la situación de estos negocios en el Valle de Uco.

Según informes oficiales, a nivel país, en lo que va de este 2025 ya cerraron casi 20 mil kioscos de los cuales casi 1000 son de la provincia de Mendoza. La recesión económica que vive el país, la falta de control a las grandes cadenas son las principales causas que llevaron a que varios de estos negocios cierren de forma definitiva.

En ese contexto, desde El Cuco Digital salimos a recorrer la situación de estos negocios en el Valle de Uco, donde los propios dueños y empleados coincidieron con la situación en que viven y contaron cómo le hacen frente a la crisis.

Las ventas están muy bajas, en lo que es el horario de mañana casi no vendemos nada y en las tardes remontamos, pero es depende del día. Los números todavía están en positivo, pero es con muchísimo esfuerzo”, aseguró una vendedora.

Además, agregó: “en mi caso yo soy empleada y acá en este negocio últimamente están viniendo para atender los propios dueños para abaratar costos y así evitar de pagar a más empleados“, concluyo la comerciante.

Otra voz explicó que: “trabajo hace 10 años en este kiosco y este es el peor año,  en muy notorio como se ve que la gente no tiene plata. Este año nosotros tuvimos que sacar un préstamo para pagar el aguinaldo, algo que nunca nos había pasado y seguimos así, esto no va a terminar para nada bien”.

Por último, otra trabajadora del rubro aseguró: “trabajamos casi las 24 horas y hay veces que no entra nadie, para colmo, ahora en invierno perdemos clientela porque nosotros teníamos la opción de estar afuera”.

“Modificamos el local, hicimos ampliaciones, pusimos mesas adentro para que estén más cómodos y al resguardo del frío, pero la situación es la misma, las ventas son pocas”.

Desde el Cuco Digital, se les consultó a cada propietario de los negocios cuanto es el costo en el caso de los alquileres e impuestos. Dependiendo la zona de ubicación los alquileres rondaban entre  1 millón y 1 millón y medio. En tanto que en impuestos el gasto total rondaba entre los 500 mil y 700 mil pesos mensuales.

