agosto 21, 2025

logo el cuco digital
agosto 21, 2025

logo el cuco digital

Durante el fin de semana, la Policía Vial realizó 198 multas en Valle de Uco: 60 fueron por no tener la RTO

Control vehicular sobre Ruta 40 en Tunuyán
Se controlaron 422 vehículos, se secuestraron 3 autos y 2 motos, así lo informaron desde la Subjefatura Vial del Valle de Uco a El Cuco Digital.

Desde la noche del jueves hasta las primeras horas del día lunes, fuertes operativos policiales tuvieron lugar en diferentes puntos del Valle de Uco, puntualmente en rutas y en los ingresos al Paraje Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán.

Se trató de un trabajo en conjunto de las diferentes fuerzas como Preventores, personal policial de Tunuyán, Tupungato y San Carlos y Seguridad Vial. Dentro de lo que es la policía, estuvo también prestando servicios personal de la Rural y la Subjefatura Vial del Valle de Uco.

En ese contexto, desde la Vial del Valle de Uco, informaron a El Cuco Digital, que durante el fin de semana largo, como resultado de todas las maniobras realizadas, se hicieron un total de 198 actas viales a diferentes conductores.

De ese total informaron que 60 fueron por no tener la Revisión Técnica Obligatoria hecha. En la provincia de Mendoza,  se considera una multa leve y van a parir de los $42.0000.

Además, detallaron que  se controló un total de 422 vehículos, se retuvieron 5 licencias de conducir, se secuestraron 3 autos y 2 motos.

Respecto a los controles de alcoholemia, en total se realizaron 48 pruebas, donde 3 conductores dieron positivo. Uno de ellos manejaba con más de 2 gramos, por lo que quedó detenido. Respecto a los controles con alómetros, un total de 102 personas fueron controladas.

Por último, en el caso de siniestros viales, desde la propia Subjefatura Vial, informaron que durante el fin de semana largo, se produjeron un total de 6 accidentes, donde 5 personas resultaron heridas, pero ninguna de ellas de gravedad.

Una respuesta

  1. Me parece que hay cosas más importantes que exigir la RTO cuando las calles del centro están detonadas pozos x todos lados sin señalización un desastre no pueden hacer multa x lo tanto hasta tanto no se mejoren las condiciones de calles es vergonzoso!!!

    Responder

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO