Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

El fenómeno climatológico afectará distintos puntos de la provincia, entre esos se encuentra el Valle de Uco. Será por los próximos tres días generando un ascenso de la temperatura.

La semana arranca en Mendoza con la presencia del viento Zonda y un marcado ascenso de la temperatura. Según los pronósticos, entre el lunes y el miércoles el fenómeno afectará distintas zonas de la provincia, acompañado de condiciones de inestabilidad en alta montaña y máximas que llegarán a los 24°C en el llano.

Pronóstico del tiempo, día por día

Según Defensa Civil, el lunes 8 de septiembre, el Zonda se manifestará de forma leve en toda la precordillera desde media mañana, con registros en Malargüe a partir de las 11 y extensión hacia el sur del departamento y el Valle de Uco desde las 15 hasta las 21.

En paralelo, se producirá circulación de viento del sur, también leve, en el este, el sur, el norte y probablemente en el Gran Mendoza, con persistencia hasta la tarde.

El cielo se presentará seminublado en las primeras horas en el sur y el este, despejándose hacia el mediodía.

Tras una mínima de 6°C, la máxima llegará a los 20°C.

Por otra parte, en Alta Montaña, habrá precipitaciones moderadas en la zona sur cordillerana desde la noche.

El martes, el Zonda volverá a sentirse desde temprano en la precordillera, entre las 5 y las 6 de la mañana, y alcanzará Malargüe, el sur del departamento y el Valle de Uco a partir de las 13. Las ráfagas podrían llegar en promedio a los 45 km/h y extenderse hasta las 21. El fenómeno también podría rozar el Valle de Uspallata.

Además, se espera viento norte en la franja Este desde las 11 hasta la medianoche, persistiendo en La Paz hasta la madrugada del miércoles.

En Alta Montaña, se prevé un empeoramiento de las condiciones desde la noche, con nevadas importantes en la zona sur entre las 21 y las 10 del día siguiente.

La máxima prevista en el llano es de 24°C, con mínimas de 3°C en Malargüe y el Valle de Uco, y entre 7 y 8°C en el resto de la provincia.

El miércoles podría bajar el Zonda en el llano

Como anticipo, el miércoles 10 de septiembre se proyecta un escenario más complejo: el Zonda se activará en la madrugada en precordillera y avanzará hacia Malargüe, Valle de Uco y posiblemente el Gran Mendoza desde las 5.

Luego, ingresará un frente frío con viento sur fuerte, de entre 45 y 50 km/h, a partir de las 9 en la zona sur. El fenómeno avanzará hacia el norte, el este y el Gran Mendoza cerca de las 11, con influencia durante toda la jornada hasta la noche. La máxima será de 21°C.

