Durazno: los productores no alcanzan a cubrir los gastos debido a la inflación y los daños por heladas y granizo

Cartlos Dávila, vicepresidente de la CIAT, Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo habló sobre la situación del sector e informó que en Valle de Uco hay mermas de hasta el 30% en la producción esta temporada.

Estamos en temporada de duraznos y desde el sector aseguran que se está atravesando una situación delicada por los daños que provocaron las contingencias climáticas y los bajos precios que se le pagan al productor pese a la baja cantidad de producción.

Cartlos Dávila, vicepresidente de la CIAT (Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán) informó que en el Valle de Uco las pérdidas llegaron al 30% en Valle de Uco y al 50% en el sur provincial.

En el Valle de Uco se concentra la mayor cantidad de producción a nivel nacional y piden que se concrete una planificación conjunta entre el sector público y privado para no perder hectáreas.

“La producción de durazno arrancó ciclo con mermas muy importantes. En el sur hay mermas del 50%, en el Valle de Uco oscilan entre un 15%, 20% y hasta 30% dependiendo las zonas y también las variedades”, asegúró Dávila en diálogo con El Cuco Digital

“Arrancó con una expectativa de precios muy importante que se vio reflejado en el durazno de transporte en el mes de diciembre con precios muy tonificados, pero para el durazno industria los precios que se están pagando al productor, comparado con el año pasado, ni siquiera cubren el impacto de la inflación. O sea, el año pasado se pagaron $100 el kilo y este año la industria está ofreciendo entre $150, $180 el kilo para el durazno para la lata. Esto no alcanza para recuperar la pérdida de capital de trabajo producto del impacto de la inflación que todos sabemos que fue del 100% y a su vez, la situación es mucho peor teniendo en cuenta que varios conceptos que forman parte de la estructura de costo del durazno, el incremento que han tenido fertilizantes, agroquímicos, la energía, está por encima del 200%”, referenció.

“Entonces esto habla a las claras que la situación es delicada y esto lejos de ser una situación coyuntural, se viene dando año a año y esto se refleja en la pérdida de hectáreas en todos los oasis productivos. Es una situación que debería ser revisada por la industria, gobierno, por todo el sector de la producción para mantener en el futuro este tipo de cultivos”.

“Se hace necesaria una planificación en conjunto entre la industria, el gobierno, un poco dándole previsibilidad al negocio teniendo en cuenta las ventajas que tiene Mendoza en términos de clima para producir durazno y esto no se está capitalizando y se hace necesaria una planificación siempre pensando en el eslabón más débil de la cadena que es productor primario. Esta es la hoja de ruta que tiene la CIAT y el resto de las cámaras del Valle de Uco y las cámaras que abarcan los productores de los diferentes oasis. Hasta ahora no se ha podido consolidar porque cada vez hay menos hectáreas de producción, el negocio se achica y eso es lo que no tenemos que permitir siempre que pensemos en generar arraigo, una actividad económica rentable para las generaciones que viene, porque sino que vamos a seguir perdiendo no solo hectáreas de producción, sino que perdiendo productores”.

Dávila también se refirió al incremento de costos en toda la cadena productiva que encarecer los precios finales, disminuyen el consumo y perjudican al productor primario. “Obviamente toda la intermediación que tiene la cadena lo que hace es incrementar el precio y que se consuma menos. El poder adquisitivo de la gente que se ha visto pulverizado en este fenómeno que es la inflación. Si todos los intermediarios le van sumando cada vez más costos esto hace que el precio final que pase el consumidor sea muy alto y esto hace que se deje de consumir y esto impacte en la comercialización del productor primario. En esto también tiene que haber un sinceramiento y razonabilidad en términos de qué quiere ganar cada uno de los actores que intervienen en la formación de precios”, manifestó.