Duro comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura contra la política minera provincial

Desde la AMPAP se han referido con dureza a la política implementada por el gobierno provincial en cuanto al desarrollo minero. Esta vez lo hicieron por medio de un extenso comunicado donde denuncian y dan cuentan de su parecer.

El comunicado completo:

COMUNICADO DE LAS ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA (AMPAP)

Ante la profundización del modelo extractivista que pretenden Gobierno de Mendoza, empresas mineras y medios hegemónicos, las asambleas de AMPAP afirmamos sobre el Proyecto San Jorge que:

– Si llegara a concretarse, las consecuencias para el agua que abastece al millón y medio de personas que vivimos aguas abajo del mismo, serían peores que una derogación de la Ley 7722.

– El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la minera es esencialmente muy similar a la primera versión del proyecto, repudiada categóricamente por el pueblo de Uspallata y Mendoza, lo que motivó su rechazo unánime por la Legislatura en 2011. En ciertos aspectos, este IIA es incluso peor que el anterior.

– La Autoridad Ambiental Minera (AAM) ha violado el art. 5 de la ley 7722. La mayor parte del proyecto está en la cuenca del río Mendoza, pero la AAM convocó solo a la Municipalidad de Las Heras a emitir Dictamen Sectorial, excluyendo al resto de la cuenca. La Municipalidad de Lavalle pidió ser convocada, pero dos meses después aún no recibió respuesta.

– En períodos de bajo caudal (inviernos y años de nevadas escasas), el arroyo El Tigre no alcanzaría a cubrir el caudal de agua fresca requerido por la minera, ni siquiera secándolo por completo.

– Si San Jorge pagara a Mendoza el 3% de regalías, el presupuesto provincial aumentaría en apenas 0,33%.

– El 1º de mayo, el gobernador Cornejo dijo que Minera San Jorge generaría 3.900 empleos. Pero en el IIA, la empresa declara necesitar 1.000 trabajadores para la construcción, y 380 durante la operación con máximos temporarios de 700.

– La Fundación UNCuyo presentó un muy valioso Dictamen Técnico, según el cual el IIA NO cumple con el 26% de los ítems analizados, cumple parcialmente otro 52% -en su mayoría prioritarios o relevantes- y cumple con sólo 22%. Sin embargo, ese Dictamen Técnico no incluye cuestiones críticas, entre ellas:

– Un Informe de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, que desaconseja tratar el mineral con isobutil xantato de sodio, poliacrilamida aniónica y metil isobutil carbinol, por los graves riesgos que implicaría, y recomienda evaluar qué otras sustancias podrían sustituirlos. Repudiamos la omisión de este Informe y sus conclusiones en el Dictamen Técnico.

– Dada la gran abundancia (no cuantificada en el IIA 2025, sí en el anterior) de cóndores, guanacos y choiques en el área del proyecto, su aprobación incumpliría las leyes 6045 de Áreas Naturales Protegidas y 6599 de Monumento Natural Provincial, que protegen a esas especies y sus hábitats naturales.

– La FUNCuyo envió su Dictamen Técnico el 4/4, pero la AAM demoró 3 semanas en difundirlo, luego de incumplir 5 leyes al no entregarlo a un asambleísta que lo pidió personalmente. A contramano de la práctica habitual, la AAM no envió a la empresa ese Dictamen Técnico de 186 páginas, sino un resumen parcial del mismo en 3 páginas redactado por la AMM, y al cual respondió Minera San Jorge, no al mucho más complejo y detallado Dictamen de la FUNCuyo. Repudiamos este proceder de la AAM: es una burla a los 23 profesionales dictaminadores, a la UNCuyo y a la sociedad mendocina.

Sobre los proyectos del “Malargüe Distrito Minero Occidental 2” y su Audiencia Pública, decimos que:

– El 23/4 fueron presentados 9 Dictámenes Sectoriales, que la AMM publicó recién el 5/5, faltando 5 días para la Audiencia Pública. Sus 490 páginas incluyen los dictámenes claves del IANIGLA y la Municipalidad de Malargüe. Sumadas a otras 114 páginas ingresadas recién esta semana, y más de 10.000 páginas ya publicadas, los 12 días de demora en publicar esos 9 dictámenes afectaron el adecuado acceso a la información previo a la Audiencia Pública. Para colmo, la víspera de dicha Audiencia, la AAM envió un mail a los inscriptos indicándoles un enlace a página web del expediente “completo”, pero en la cual faltan las últimas 87 de 151 piezas administrativas, incluyendo el Dictamen Técnico y todos los Sectoriales.

– Repudiamos el tratamiento en bloque de 29 proyectos en un solo procedimiento de evaluación ambiental. La información incluida en miles de muy repetitivas páginas es totalmente insuficiente para constituir proyectos de exploración. Como para los primeros 34 proyectos “MDMO”, gobierno y empresas prometen que cuando avance la prospección y exploración, irán completando la (enorme cantidad de) información faltante aún no generada, y que la Unidad de Gestión Ambiental irá evaluando sobre la marcha. Semejante proceder viola el derecho ambiental y la participación ciudadana.

– Exigimos que el gobierno respete la Ley 26.639 y los dictámenes sectoriales del IANIGLA y el Municipio de Malargüe, que piden NO aprobar los proyectos que se hallan a gran altura, dentro del ambiente periglacial.

Cornejo y mineras afirman que en Chile minería y vitivinicultura “conviven armónicamente”. Ocultan que el grueso de la minería chilena está en el norte donde no hay prácticamente agricultura, y que en el centro del país la megaminería genera fuertes impactos, contaminación y conflictos con las comunidades rurales y urbanas aguas abajo de las minas: Chile es el 2º país con más conflictos socioambientales por minería en toda América Latina.

Desde hace 20 años, AMPAP sigue rechazando fundadamente la Megaminería, que NO tiene Licencia Social en Mendoza, mal que les pese a Cornejo y a todos los operadores políticos y mediáticos del gran capital minero.

NO A MINERA SAN JORGE

NO AL MALARGÜE DISTRITO MINERO OCCIDENTAL

NO A LA ESTIGMATIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DEL AMBIENTE

SÍ AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA USPALLATA-POLVAREDAS

EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA