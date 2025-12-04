Economía: cae fuertemente la venta de motos en la provincia

La tendencia provincial coincide con una caída general en todo el país.

El mes de noviembre dejó un saldo negativo para el sector de las motos en Mendoza. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se patentaron 45.004 motos, lo que representó una caída del 10,3% interanual y un fuerte retroceso del 28,7% respecto de octubre. En la provincia, las concesionarias apuntaron contra la pérdida del poder adquisitivo y las fiestas de fin de año.

Lo llamativo para los especialistas es que noviembre suele ser un mes “históricamente” favorable para el sector, impulsado por el inicio del período de mayor uso recreativo de las motos. En contraste, en noviembre de 2024 el mercado había mostrado un crecimiento intermensual del 8%.

A pesar del mal desempeño del mes, el acumulado del año conserva números positivos: de enero a noviembre se patentaron 582.981 motos, una suba del 33,7% frente al mismo período del año anterior.

Kevin Morón, de Samuel Estevez Motos, explicó que el comportamiento del mercado mendocino está alineado con el informe nacional y que es una tendencia que se viene percibiendo. “Hemos visto un comportamiento similar a la tendencia nacional. Si bien en la provincia hubo un pequeño repunte en estos últimos meses, no fue el movimiento que esperamos para noviembre, que suele ser un período de mayor actividad por cuestiones estacionales. Las ventas continúan por debajo de lo habitual”, apuntó en diálogo con El Sol.

Desde Sarra Motos, Jorge también confirmó un retroceso en el mercado y aclaró que los factores pueden ser muy diversos: “Se ha notado una baja importante en las ventas de motocicletas; no podría mencionar el porcentaje concreto, pero sí hay una baja”.

Ambos referentes remarcaron que la desaceleración se hace más evidente en los segmentos de baja cilindrada, que representan el 96% del mercado y son adquiridos mayormente por consumidores de ingresos medios, uno de los sectores más sensibles a la pérdida de poder adquisitivo.

En cuanto a los variables que provocaron un “flojo” noviembre, Morón apuntó contra las fiestas de fin de año y el efecto “vacaciones” en el pensamiento de los potenciales clientes.

“La baja en las ventas se debe a una combinación de factores. Por un lado, el poder adquisitivo de la gente sigue muy ajustado y eso hace que muchas compras se posterguen. Además, la cercanía de las fiestas y las vacaciones”, concluyó.

Los modelos más vendidos

En noviembre se registró un cambio relevante en la tabla de modelos más vendidos. La Gilera Smash recuperó el liderazgo con 4.413 unidades, superando a la histórica Honda Wave 110, que quedó segunda con 4.261.

Top 10 nacional de patentamientos en noviembre:

Gilera Smash – 4.413.

Honda Wave 110 – 4.261.

Keller KN110-8 – 3.324.

Motomel B110 – 2.779.

Corven Energy 110 – 2.538.

Zanella ZB 110 – 1.554.

Mondial LD 110 MAX – 1.241.

Motomel S2 150 – 924.

Zanella ZB 110 RT – 870.

Honda XR150L – 818.

Autos vs. motos

Mientras las motos cayeron 10,3% interanual, el mercado automotor retrocedió apenas 3,6% en la misma comparación.

Sin embargo, en el acumulado anual los automóviles crecieron 49,7%, superando el 33,7% del sector de motovehículos. Durante noviembre también se patentaron 22,4% más motos que autos, aunque ambos mercados mostraron fuertes bajas respecto de octubre.

Fuente: Diario El Sol