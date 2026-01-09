Economía: Los 27 países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur

Aún falta que sea aprobado por el Parlamento Europeo. Hay protestas en Europa de sector vinculados a la agricultura.

Los países que integran la Unión Europea dieron este viernes un paso clave al aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur, el bloque regional conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La decisión fue adoptada por los 27 Estados miembros durante una reunión de embajadores en Bruselas y abre el camino para la firma formal del tratado.

Se trata de un entendimiento histórico, negociado durante más de dos décadas, que apunta a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con impacto directo en el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre ambos bloques.

Para Argentina, el acuerdo con la Unión Europea es visto como una posibilidad de incrementar exportaciones, atraer inversiones y fortalecer sectores clave.

Un acuerdo estratégico para ambos bloques



Desde la Unión Europea destacaron que el acuerdo permitirá ampliar mercados, reducir barreras comerciales y fortalecer vínculos estratégicos con América del Sur, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y la necesidad de diversificar socios comerciales.

Para el Mercosur, el tratado representa una oportunidad para mejorar el acceso a uno de los mercados más importantes del mundo, especialmente para productos agroindustriales, alimentos y manufacturas.

Resistencias y protestas en Europa



Pese a la aprobación, el acuerdo no estuvo exento de polémicas. En países como Francia e Irlanda, sectores vinculados a la producción agropecuaria manifestaron su rechazo, al considerar que la apertura comercial podría afectar a los productores locales frente a la competencia sudamericana.

En las últimas semanas se registraron protestas de agricultores, bloqueos de rutas y fuertes críticas políticas, especialmente por el ingreso de carne y otros productos del Mercosur.

Qué falta para que entre en vigencia



La aprobación de los países de la Unión Europea es un paso fundamental, pero no implica aún la entrada en vigencia del acuerdo. El texto deberá ser firmado formalmente y luego ratificado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales de los Estados miembros.

Recién una vez completadas esas instancias, el tratado podrá comenzar a aplicarse de manera efectiva.

Fuente: Diario El Sol