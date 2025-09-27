Edemsa anuncia corte de luz este sábado en una zona de Tunuyán

Por mantenimiento preventivo.
Sábado 27/09/2025
Tunuyán
– Entre calles Tomás Godoy cruz, Mariano Moreno, San Martín y La Argentina; De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
– Entre calles Capdeville, República de Siria, Los Sauces y Ballofet y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.
Domingo 28/09/2025
Ciudad
– Entre calles Sarmiento, 25 de Mayo, Rivadavia, Belgrano y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Paso de Los Andes, entre Emilio Civit y Arístides Villanueva. En calles Granaderos, Martín Zapata y Julio A. Roca. De 9.00 a 13.00 h.
– Entre calles Espejo, Chile, Sarmiento y Perú. De 9.00 a 13.00 h.
– En calles Martín Güemes, Thays, San Francisco de Asís y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
– En calle Las Cañas, entre Aramburu y Pedro Vargas. En la intersección de calles Uspallata y Lamadrid y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.00 a 12.00 h.
Las Heras
– En la intersección de calles Timoteo Gordillo y Boulogne Sur Mer y adyacencias. De 8.15 a 12.15 h.