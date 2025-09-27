Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 27, 2025

septiembre 27, 2025

Edemsa anuncia corte de luz este sábado en una zona de Tunuyán

FOTO: Edemsa
Por mantenimiento preventivo.

Sábado 27/09/2025

Tunuyán

– Entre calles Tomás Godoy cruz, Mariano Moreno, San Martín y La Argentina; De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– Entre calles Capdeville, República de Siria, Los Sauces y Ballofet y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

Domingo 28/09/2025

Ciudad

– Entre calles Sarmiento, 25 de Mayo, Rivadavia, Belgrano y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Paso de Los Andes, entre Emilio Civit y Arístides Villanueva. En calles Granaderos, Martín Zapata y Julio A. Roca. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Espejo, Chile, Sarmiento y Perú. De 9.00 a 13.00 h.

– En calles Martín Güemes, Thays, San Francisco de Asís y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

– En calle Las Cañas, entre Aramburu y Pedro Vargas. En la intersección de calles Uspallata y Lamadrid y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

– En la intersección de calles Timoteo Gordillo y Boulogne Sur Mer y adyacencias. De 8.15 a 12.15 h.

