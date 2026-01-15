Facebook X-twitter Youtube Instagram

Edemsa avisa de cortes de luz para este jueves: qué zonas abarcará

En Valle de Uco habrá varios puntos afectados en uno de los departamentos de la región.

Estos son los cortes de energía informados por Edemsa para este jueves.

Jueves 08/01/2026

Las Heras

– En el Lateral Este del Acceso Norte, entre calles Pedro Pascual Segura y Manuel A. Sáenz; El Plumerillo. De 8.00 a 11.00 h.

Lavalle

– Entre calles Guido Lavalle, Proyectada V274, Proyectada V270 y Proyectada V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Luján

– En calle Costa Flores, en el barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 8.00 a 13.00 h.

– En calle Nicolas de La Reta, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre Victor Hugo y Los Pinops. en calle Buenos Aires, Defensa, Olascoaga y Saavedra y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

– En la intersección de calle Bernardo Quiroga y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle San Martin, entre Ruta Nacional N°40 y calle José Cerda. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Duma, hacia el norte de El Retiro. De 9.20 a 13.20 h.

San Rafael

– Entre calles Belisario Roldán, Alemania, Telles Meneses y Alem. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Arizu, Adolfo Calle, Doña Damasia y Neme y áreas adyacentes; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.

