noviembre 25, 2025

logo el cuco digital
noviembre 25, 2025

Edemsa: cortes de energía eléctrica en Valle de Uco

Por mantenimiento preventivo.

Tupungato

 

– En la Ruta Provincial N°88, entre calles Miranda e Iriarte. En calle Scilipotti; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. En el barrio La Arboleda. En callejón Perinetti y adyacencias; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Iriarte, entre Estación Transformadora Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 10.00 a 13.45 h.

 

Tunuyán

 

– En la intersección de la Ruta Provincial N°92 con callejón El Nevado y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. De 9.30 a 13.30 h.

 

San Carlos

 

– En calle El Milagro, entre Costa Canal Uco y El Indio; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

