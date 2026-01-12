Edemsa: cortes de luz en El Algarrobo y en Chilecito

Consultá si en tu zona hay una afectación en el servicio por mantenimiento.

Para este lunes habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en Tunuyán y San Carlos.

Lunes 12/01/2026

Las Heras

– En la Ruta Provincial N°24. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calle Navarrete con Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 15.00 h.

– Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones y Dr. Moreno. En calle Río Negro, entre San Miguel y 9 de Julio, y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

– En calle Nicolás de La Reta, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Las Compuertas. De 9:15 a 13:15 h.

Maipú

– En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Tropero Sosa, hacia el oeste de Castro Barros, y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Luis Danti, Quiroga y Lugones; El Algarrobo. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Puertas, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

Martes 13/01/2026

Guaymallén

– En la intersección de Lateral Sur del Acceso Este con calle Cañadita Alegre y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Pedro Molina, entre Mitre y Mariano Soler. En calle Saavedra, entre Rafael Obligado y Allayme. En calle Rafael Obligado, entre Del Valle y Gorriti, y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 11.00 h.

– Entre calles Nicolás Avellaneda, Plumerillo, Lisandro De La Torre y zonas aledañas; Bermejo. De 11.15 a 13.30 h.

Luján

– En la intersección de calle Terrada con Samuel Villanueva y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Pública N°2, Viñas, Nogales y adyacencias; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

– En calle Videla Aranda, entre Santa Fe y Sarmiento. En calle Santa Fe, hacia el norte de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

– En calle Doña Anita, hacia el este de Mosso. En Alto Real Viñedos S.A.; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Esteban Echeverria, Battaglia, Dalmau y Armani. En barrio Las Pircas II. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Güemes, Almirante Brown, Córdoba y Juan B. Justo. De 7.00 a 10.00 h.

San Carlos

– Entre calles Santander, Ciriaco Guevara, La Virgen y Soriano; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

– Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165, y áreas adyacentes; Los Dos Álamos. De 8.20 a 12.20 h.

Malargüe

– Entre calles San Martín Sur, Cuarta División Este, Newbery Este y Rufino Ortega. En barrios YPF, Palau Mahuida II y Nahuel Curá. De 9.00 a 13.00 h.

Miércoles 14/01/2026

Guaymallén

– En calle Elpidio González, entre Tuyuti y Urquiza. En calle Azcuénaga, entre San Francisco del Monte y Proyectada G138. Entre calle Elpidio González, Las Madreselvas, San Francisco del Monte y Tuyuti y zonas aledañas. En loteo Patagonia y barrio Puerto Bizantino; San Francisco del Monte. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Aramburu, entre Cadetes Chilenos y Estrada; Las Cañas. De 8.45 a 12.00 h.

Luján

– En calle Del Kilómetro N°49, hacia el oeste de Proyectada J448, y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

– Entre calles Félix Araujo, Agremón, Pública N°510, Proyectada I347 y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En calle El Pastal, entre San Esteban y Costa Canal, y zonas aledañas; El Pastal. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

– En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– Entre calles Juan Cobos, Diagonal San Martín Sureste, Balbino Arizu Norte y Pellegrini Norte; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, entre calle Juan Serrano y barrio El Nevado; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.

Jueves 15/01/2026

Ciudad

– Entre calles Italia, 12 de Febrero, Fader, Moyano y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

– En calle Guariento, hacia el norte de Lavalle, y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– En la intersección de calle Pueyrredón con Los Abedules y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

– En la Ruta Provincial N°50. En barrio La Sarita y zonas aledañas; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

San Rafael

– En calle Los Coroneles, entre La Falda y Estación Transformadora Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle La Costa, entre El Zorzal y Rebolledo; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Larga Vieja, entre calles N°5 y N°7, y adyacencias; Atuel Norte. De 8.20 a 12.20 h.

– En Cajón de Mayo, hacia el sur de Ruta Provincial N°190; Punta de Agua. De 13.30 a 17.30 h.

Viernes 16/01/2026

Ciudad

– Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein, Miyara y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

– En la intersección de calle Gomensoro con Sarmiento y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– En la intersección de calle La Estación con Ruta Nacional N°40. En el barrio Cooperativa Jocolí y zonas aledañas; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

– En la intersección de Ruta Nacional N°40 con Carril Viejo y zonas aledañas; Anchoris. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

– En calle Félix Araujo, hacia el sur de Roque Sáenz Peña, y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

– En calle Proyectada V184 y adyacencias; 3 de Mayo. De 11.00 a 14.00 h.

San Carlos

– Entre calles Quiroga, Costa Canal Uco y Constantini; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– En calle La Primavera, entre El Ciprés y Ruta Provincial N°175; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 8.30 a 12.30 h.