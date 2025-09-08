Edemsa: cortes de luz en sectores de Tunuyán y Tupungato

Por mantenimiento preventivo.

Tupungato

– En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), hacia el norte de Nueva Furno. Entre calles “C”, Nueva Furno, Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94) y Ruta Provincial N°89; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre Silva Flores y Lencinas; Los Chacayes. De 9.25 a 13.25 h.

– Entre calles Carlos Pellegrini, Esquiú, La Consulta y Francisco Delgado. De 14.30 a 18.30 h.

MARTES

Tupungato

– Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, El Álamo y Ruta Provincial N°89. En calle El Álamo, en loteo Tisa, en barrios Ampara, Virgen del Valle II, Terrazas del Valle, Arcángel Gabriel, Mayquén y Caminos del Vino, entre otros; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.25 a 13.25 h.

San Carlos

– En Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen. En calle Santander II; Chilecito. De 9.45 a 13.45 h.

MIÉRCOLES

Tunuyán

– En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

– En calle Muzaber, entre Aguirre y Florida; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

– En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

JUEVES

Tupungato

– Entre calles Alto Verde, H. Meli y La Costa; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– Entre calles Arequipa Suárez, Ghilardi, Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Carril Nacional, hacia el sur de calle Pellegrini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.