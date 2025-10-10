Edemsa: cortes de luz por mantenimiento preventivo en diferentes zonas del Valle de Uco

A partir de las 9:00 horas.
Este viernes habrá cortes de luz programados por mantenimiento preventivo en los tres departamentos del Valle de Uco.
Tupungato
– Entre calles Nueva Furno, El Álamo, Zampalito y Lovoski; El Zampalito. De 9.45 a 13.45 h.
– Entre calles El Álamo, Costa Canal, Nueva Furno y Ruta Provincial N°89. En el loteo Tisa; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
– En calle La Costa, entre Real y bodega Tupungato S.A.; El Peral. De 14.45 a 18.45 h.
Tunuyán
– En el callejón Dumit, hacia el sur de calle Uvexport S.A.; Las Pintadas. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
– En calle Fuenzalida, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
Sábado 11/10/2025
Tupungato
– En calle Doña Anita, hacia el este de Ruta Provincial N°99. En Alto Real Viñedos y zonas aledañas; El Totoral. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
– Entre calles Mariano Moreno, Democracia, San Martín y Entre Ríos. Entre calles Democracia, La Argentina, San Martín y Roca. De 14.30 a 18.30 h.
Domingo 12/10/2025
Ciudad
– Entre calles Perú, Colón, Manuel Belgrano y Montevideo. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
– En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calles Reina y Barrera Antonio; Colonia Las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.