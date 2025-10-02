Edemsa: este jueves habrá cortes de luz en el Valle de Uco

Son por mantenimiento preventivo.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En el barrio Estancia Cerros del Mesón, en la zona de La Carrera; San José. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Álamo, entre Bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

– Entre calles Luis Danti, Gerónimo Ortega, Prolongación Los Cerezos y Lugones; El Algarrobo. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

– En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.