Edemsa: hoy habrá corte del suministro eléctrico en Tunuyán y San Carlos

Se debe a trabajos de mantenimiento y reparación.

Desde la empresa encargada del suministro eléctrico en el Valle de Uco, informaron que para hoy sábado habrá cortes de energía en los departamentos de Tunuyán y San Carlos.

Tunuyán

– Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Julio A. Roca. En el barrio Covitihm. De 14.30 a 18.30 horas.

– Hacia el sur de la intersección de callejón Gerardi y Correa con Domínguez; Los Sauces. De 9.00 a 11.00 horas.

San Carlos

– En calle Duma, 500 metros hacia el sur de Los Indios; El Cepillo. De 8.30 a 10.30 horas.