Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 15, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 15, 2025

logo el cuco digital

Edemsa: hoy habrá cortes de luz en Tupungato y Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La interrupción en el servicio se da por trabajos de mantenimientos.

Desde la empresa Edemsa, quien es la encargada de la distribución de la energía en Valle de Uco, informaron que para hoy, sábado 15 de noviembre, hay cortes de energía programados para Tupungato y Tunuyán.

Tupungato

– Entre calles Italia, Gertrudis Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Los Nogales. De 9.00 a 13.00 horas

Tunuyán

– En calle Lovoski, entre calle “C” y Furno; El Zampalito. De 8.00 a 9.15 horas

– En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 horas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Manejaba alcoholizado y en un auto sin papeles: fue detenido en San Carlos

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Defensa Civil emitió una ALERTA NARANJA por tormentas en VALLE DE UCO y en otros sectores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO