Edemsa: hoy habrá cortes de luz en Tupungato y Tunuyán

La interrupción en el servicio se da por trabajos de mantenimientos.

Desde la empresa Edemsa, quien es la encargada de la distribución de la energía en Valle de Uco, informaron que para hoy, sábado 15 de noviembre, hay cortes de energía programados para Tupungato y Tunuyán.

Tupungato

– Entre calles Italia, Gertrudis Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Los Nogales. De 9.00 a 13.00 horas

Tunuyán

– En calle Lovoski, entre calle “C” y Furno; El Zampalito. De 8.00 a 9.15 horas

– En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 horas.