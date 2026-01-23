Edemsa: hoy viernes habrá cortes de luz en Tunuyán y San Carlos

Los cortes se deben a reparaciones y mantenimiento.

Desde la empresa que se encarga de distribuir la energía eléctrica en la provincia de Mendoza, informaron que para hoy viernes 23 de enero, habrá cortes de energía en sectores de Tunuyán y San Carlos. Dicha interrupción del suministro se debe a trabajos de reparación y mantenimiento.

Tunuyán

– En calle Berutti, hacia el norte de Belgrano. De 9.00 a 13.00 horas.

San Carlos

– En la intersección de calle Muzaber con Florida y adyacencias; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 horas.