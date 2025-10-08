Facebook X-twitter Youtube Instagram

EDICTO. GOMEZ, Mercedes C/ DI MARCO, Cristian Adrian y Otros S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 14921/23

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Chajarí (ER), a cargo del Dr. JOSÉ MANUEL LENA (Juez), Secretaria a cargo del Dr. FACUNDO MUNGGI; en los autos caratulados “GOMEZ, Mercedes C/ DI MARCO, Cristian Adrian y Otros S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 14921/23, cita y emplaza por el término de QUINCE DIAS a la co-demandada NATALÍ MARLENE CRUZ para que, dentro del término, contados a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, oponga excepciones y ofrezca la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes (art. 329 CPCyC), así fue dispuesto en los autos “GOMEZ, Mercedes C/ DI MARCO, Cristian Adrian y Otros S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 14921/23 de tramite ante el Juzgado de referencia. Se transcribe la parte pertinente de las resoluciones judiciales que así lo disponen: “CHAJARI,  9  de diciembre de 2024… cítese a la co-demandada NATALÍ MARLENE CRUZ para que, dentro del término de QUINCE DIAS, contados a partir de la última publicación, comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, oponga excepciones y ofrezca la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de designarle defensor de ausentes (art. 329 CPCyC).- La citación se efectivizará mediante edictos a publicarse por TRES DIAS en el BOLETIN OFICIAL y en un diario de amplia circulación de la localidad Villa Bastia o del Departamento Tupungato de la Provincia de Mendoza debiendo previamente la actora denunciar el periódico donde se hará efectiva dicha publicación….- NOTIFIQUESE por S.N.E.” Fdo digitalmente : Dr. LENA José Manuel –JUEZ–.- Y otra “CHAJARI, 1  de septiembre de 2025.- Téngase presente y por denunciado diario “EL CUCO” de Departamento Tupungato de Mendoza, y Boletín Oficial de la mencionada provincia, en donde se realizarán las publicaciones de edictos ordenadas en fecha 29/08/2025. Autorízase al Dr. PABLO CESAR PERINI y/o quien el mismo denuncie para intervenir en los despachos a librarse” FDO digitalmente: Dr. JOSÉ MANUEL LENA–Juez–.- PUBLIQUESE POR 3 DÍAS. CHAJARI, 25 de septiembre de 2025.- Dr FACUNDO MUNGGI -Secretario-.-


