Edicto Judicial caratulado: AVILLO, LUIS ALFREDO P/ ACCIONES RELATIVAS AL NOMBRE

Expediente N° 42.637/01

EDICTO: Juez de GEJUAF TUNUYÁN-CUARTA, en autos N° 42.637/01 caratulados “AVILLO LUIS ALFREDO P/ACCIONES RELATIVAS AL NOMBRE”, conforme lo normado en el Art. 70 del C. C. C. de la Nación Argentina, ordena la publicación en el Diario Oficial una vez por mes, en el lapso de dos meses, del siguiente texto: “Tunuyán 19 de Abril de 2018. Téngase por presentada, parte y domiciliada en el carácter invocado y por acreditada la personería invocada conforme escrito de ratificación que por separado se acompaña. Téngase presente el domicilio legal constituido. Téngase por iniciada la presente acción relativa al nombre (Art. 52 inc. n, 76 de la ley 6354). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Dese intervención a Asesoría Letrada del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Ley N°: 26413. CUMPLASE. Fdo: Norberto Eduardo Godoy – Juez“