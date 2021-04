Educación: la DGE capacitó a más de 75.000 docentes de Mendoza, Argentina y América Latina

Los maestros y profesores siguieron diversas ofertas virtuales, accesibles y gratuitas de formación continua que ofrece la Coordinación General de Educación Superior. Participaron docentes de nuestra provincia, Buenos Aires, Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Santa Cruz y San Luis. También de Colombia, Brasil y México a partir de la difusión en redes sociales.

La Coordinación General de Educación Superior (CGES) capacitó durante el ciclo lectivo 2020 a más de 75.000 docentes de Mendoza, otras provincias argentinas y distintos países de América Latina. Esto, en el marco de la formación continua que incluye las áreas de educación a distancia, postítulos, evaluación y monitoreo y las ofertas jurisdiccionales.

La CGES es el ámbito de la formación docente técnica y continua que ofrece modelos de actualizaciones, cursos y capacitaciones innovadoras, accesibles y gratuitas para profesores y maestros de todos los niveles y modalidades del sistema educativo local, que fue avanzando hacia un esquema que, a partir de la pandemia y de los consecuentes aislamientos, se extendió al ámbito nacional y extranjero.

A esta oferta se sumaron también diversos programas, como la Red de Apoyo a las Trayectorias Escolares (RATE), que genera vínculos y acciones entre diferentes organismos y aquellos que conforman el sistema educativo para sostener las trayectorias de los estudiantes y acompañar docentes. También se desarrollaron 22 webinars protagonizados por especialistas de distintas áreas y se habilitaron en el entorno virtual de la DGE 18 cursos gratuitos bajo el nombre de CaBES Mza (Cátedras Abiertas de Educación Superior Mendoza), muchos de los cuales se dictan actualmente bajo nuevas ediciones.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 obligó a cada sector de la sociedad a reinventar cada práctica, y el sistema educativo no fue ajeno a todos los cambios que sucedieron durante el año pasado. En ese contexto, la CGES apostó a dar continuidad a la formación continua que venía realizando y a acompañar a todos los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad pedagógica con contenidos y herramientas educativas, reforzando la capacitación de docentes en el marco de la virtualidad obligada por las circunstancias sanitarias.

La necesidad de enseñanza y aprendizaje permanente y la posibilidad de realizar capacitaciones a distancia, tanto de los territorios provinciales y nacionales como de otros países de la región, hicieron que la formación trascendiera las fronteras mendocinas y convocó a miles de docentes a participar de las diversas propuestas.

Más allá de las fronteras de Mendoza

La difusión de las ofertas formativas de la CGES en redes sociales generó que las inscripciones trascendieran los límites provinciales. La primera señal surgió en abril de 2020 a través del “Taller Virtual de Oratoria”, con inscriptos de Bogotá (Colombia) y de San Luis. Pero esto se replicó en el curso “Contar la experiencia: narrativas pedagógicas”, en el cual se abordaron ejercicios de lectura y escritura en contextos de conversaciones pedagógicas en situación de comunidad de narradoras/es. En esta formación, y solo en las primeras 24 horas de inscripción, se anotaron participantes de Brasil, Colombia, México y diversos lugares de Argentina, como Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Santa Cruz y Buenos Aires.

Esto provocó un desafío para los organizadores, quienes en un primer momento priorizaron a los docentes de Mendoza vinculados al nivel superior, teniendo en cuenta que la herramienta de narrativas pedagógicas es de vital importancia para el acompañamiento de las prácticas docentes en contextos de pandemia. Pero luego se incorporaron participantes de otros sitios, con el objetivo de conformar una comunidad de difusión pedagógica enriquecida con la participación de múltiples miradas.

La diversidad territorial de participantes se repitió en la segunda edición del curso “Contar la experiencia: narrativas pedagógicas”, cuya inscripción se realizó en marzo de este año, y para el cual ya hay 100 inscriptos.

Emma Cunietti, responsable de la Coordinación General de Educación Superior, manifestó que “hay que construir comunidades de aprendizaje en América Latina en temas pedagógicos. La pandemia ha generado la convicción de que tiene que haber una construcción colectiva en lo pedagógico y esa construcción se hace a partir de la experiencia”. Y ejemplificó: “Generamos conocimiento pedagógico desde el aula o desde las prácticas, contando, pero sobre todo reflexionando”.

La funcionaria también rescató que en contextos difíciles hubo gente con ganas de producir o construir, de interpelar, de no conformarse con lo dado y salir un poco de la zona de confort. “Es bueno que la gente no se sienta sola en esto, por eso insistimos con que construir en comunidad es también no estar solos”, concluyó Cunietti.

A partir del curso “Contar la experiencia: narrativas pedagógicas” y su trascendencia nacional e internacional, se implementó a través de redes sociales un espacio de intercambio de experiencias como una comunidad de aprendizaje sobre temas pedagógicos.

Actualmente, la Coordinación General de Educación Superior forma parte de la Red Latinoamericana de Comunidades de Aprendizaje, en colaboración con el Instituto Natura (Brasil), el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y el INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente), realizando encuentros virtuales como las “Tertulias dialógicas”, con la participación de otros países de América Latina.

Esta red se organiza en base a las experiencias de las Comunidades de Aprendizaje, creadas por Ramón Flecha (Barcelona, España). Brindan la oportunidad de participar a nivel internacional en las tertulias dialógicas mencionadas, aportando a la construcción de nuevos sentidos e intercambios desde el consenso.

Gran participación de docentes

Participaron en capacitaciones de formación continua:

● 2.256 personas en 39 postítulos docentes,

● 2.373 personas en 9 postítulos técnicos,

● 70.687 personas que realizaron diversas instancias formativas y capacitaciones, tales como:

○ 3.796 docentes en 18 cursos gratuitos de Cátedras Abiertas de Educación Superior (CAbES)

○ 540 docentes participaron en cursos de Acompañamiento a Trayectorias y Tertulias

○ 455 docentes aprobaron el curso Memorias de la localía

○ 286 docentes que realizaron el Curso Narrativas Pedagógicas (35% de Argentina y América Latina).

Algunos testimonios

La experiencia de pensar junto a otros prácticas pedagógicas concretas a partir de la escritura de narrativas fue de gran valor para todos los que participaron en el curso “Contar la experiencia: narrativas pedagógicas”.

“Inicié este curso con bastantes inquietudes, preguntas, cuestionamientos respecto de las narrativas pedagógicas ¿Qué son?, ¿para qué sirven?, ¿cómo se configuran y qué sentido tienen? Con el tejido que configuraron las profesoras a partir de elementos de la presentación, de la interacción virtual sincrónica, de los intercambios en los foros y lecturas sugeridas fue interesante. Me voy de este curso transformado y con el envión para seguir con esta importante herramienta”, expresó Diego Alejandro Carrillo desde Colombia.

Paula Panizza, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, sostuvo: “Esta experiencia me permitió comenzar a visualizar que aquello que intuyo o intuía, sobre explorar este camino para abordar las prácticas de docencia de la proyectualidad, objetivarlas y sistematizarlas, no solo es posible sino necesario. Gracias a ustedes y al grupo”.

Más información

Para conocer la oferta completa que brinda la CGES se puede ingresar en:

– https://www.entornovirtual.mendoza.edu.ar/course/index.php?categoryid=233

–https://cges-infd.mendoza.edu.ar/sitio/ (pestaña “docentes”- “Aulas CGES”)

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza