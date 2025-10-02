Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

octubre 2, 2025

Educación: la DGE dio inicio a los traslados docentes 2026

En total son mas de mil cargos docentes los ofrecidos en esta oportunidad.

La Dirección General de Escuelas, a través de la Junta Calificadora de Educación Primaria, comunica que los días 2, 3, 6 y 7 de octubre se desarrollará el movimiento anual de traslado docente de nivel primario. Cabe destacar que unos 585 docentes participan de esta instancia.

En esta oportunidad, los cargos ofrecidos para este concurso son 1.018 maestros de grado, 48 cargos de Educación Física, 28 de Música, 36 de Artes Visuales y 7 de Auxiliar de Informática Educativa (AIE).

El acto de ofrecimiento se realizará de manera virtual sincrónica.

