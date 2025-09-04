Efectivos de la policía de Tunuyán realizaron operativos y control de personas en barrios conflictivos

Los trabajos se centraron en los barrios La Tablada y 26 de enero.

En un trabajo coordinado entre la Unidad Especial de Patrullaje, Cuerpos Especiales, personal de Comisaría 15, las Subcomisarias del Manzano Histórico y Vista Flores, como así también personal de la Vial, se llevaron adelante maniobras y operativos en zonas conflictivas de Tunuyán.

Durante el despliegue del personal, se realizaron controles en Ruta 40 y la intersección con la calle Belgrano y se patrulló en el interior de los barrios La Tablada y el 26 de enero.

Como resultado de los trabajos, 120 personas fueron identificadas por el sistema biométrico, donde 8 fueron trasladadas a la Comisaría para averiguación de antecedentes. 1 persona quedó finalmente detenida por tener pedido de captura vigente.

Se controlaron vehículos y motos, donde hubo secuestro de rodados y se labraron actas viales debido a las infracciones cometidas.

Desde la policía informaron que estos controles se van a seguir desarrollando de manera conjunta con todas las fuerzas, ya que el objetivo es prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en el departamento.