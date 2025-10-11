Facebook X-twitter Youtube Instagram

Efeméride: hoy es el Día Internacional para salir del clóset

La fecha busca visibilizar a la diversidad sexual, pero específicamente a aquellas que, por distintos motivos de su entorno, no pueden expresar su sexualidad libremente.

Desde el año 1988 se tomó al 11 de octubre como fecha de  celebración del Día para salir del clóset. Consiste en mantener una actitud abierta y positiva de la inclinación sexual de las personas ante el mundo, contrarrestando los prejuicios y estereotipos.

Por otro lado, hoy 11 de octubre es el Día Mundial del Dulce de Leche, en Argentina se celebra desde el 1995 y es un producto reconocido como patrimonio cultural, alimentario y gastronómico en Argentina.

Otras efemérides

1846: Nacimiento de Carlos Pellegrini.

1894: Nacimiento del boxeador argentino Miguel Ángel Firpo “El toro de las Pampas”

1904: Nacimiento de Tita Merello.

1961: Nacimiento de Miriam Alejandra Bianchi, conocida popularmente como Gilda.

