Efemérides: 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El objetivo de la jornada es concientizar que el suicidio, considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, puede prevenirse.

El suicidio es definido por la Or­ganización Mundial de la Salud (2010) como “el acto deliberado de quitarse la vida”.

Este evento individual de la vida humana es considerado en toda su complejidad, teniendo un alcance colectivo, como problema sanitario y social.



Las conductas suicidas abarcan un am­plio espectro desde la ideación suicida y la elaboración de un plan hasta la obtención de los medios para hacerlo y la posible con­sumación del acto. En este sentido el intento de suicidio es un factor de riesgo indubitable dado que es la acción autoinfligida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal.



Si bien no pueden aso­ciarse de manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta.



A nivel mundial, los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% entre mujeres y es la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. En los países de mayores ingresos se suicidan tres veces más hombres que mujeres, sin embargo en los de ingresos bajos y medianos esta brecha hombre/mujer se hace menor a razón de 1,5 hombres por cada mujer.



En el 2012 se registraron en el mundo unas 804.000 muertes por suicidio, lo que representa una tasa anual mundial de suicidio de 11,4 por 100.000 habitantes (ajustada por edad,15,0 entre hombres y 8,0 entre mujeres). Sin embargo, como el suicidio es un asunto sensible, incluso ilegal en algunos países, muy probablemente exista sub-notificación.



El registro de un suicidio es un procedimiento complicado que involucra a varias autoridades diferentes, inclusive a menudo a la policía. En los países sin registro fiable de las muertes, los suicidios, simplemente no se cuantifican. En los países con eficientes sistemas de información sobre eventos vitales, el suicidio puede estar mal clasificado como muerte por accidente o por otra causa.



Respecto a los suicidios reportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del año 2014, habrían ocurrido 26.213 casos, cifra que representa una tasa de 4,9 cada 100.000 habitantes. Esta tasa es varias veces menor que la de países desarrollados.



Al analizar los casos de suicidio por país surge que entre los que tienen tasas más altas aparecen países con mayor nivel de desarrollo se encuentran Argentina, Uruguay y Chile.



En Argentina en el año 2015, se registraron 3.202 casos de suicidio, que representa una tasa de 8 por 100.000 habitantes. De este total, 80,4% (2.575 casos) son hombres y 19,5% (625 casos) mujeres.



Sin embargo, en población de 15 a 24 años, la a tasa de mortalidad por suicidios fue de 12,2 por 100.000 habitantes, el 19% (157casos) se correspondió con mujeres y el 81% con varones (687 casos).

Fuente: Télam

Otras Efemérides

1945 nació en Lares, Puerto Rico, José Monserrat Feliciano García. Ciego de nacimiento, sus canciones en castellano tuvieron una gran popularidad en Latinoamérica y entre la comunidad hispana residente en Estados Unidos. Pero su mayor éxito llegó en 1968 cuando se transformó en el primer músico en reversionar a The Doors y su clásico Light My Fire.

Día del Terapista Ocupacional. Se instituyó este día a partir de la realización, en 1985, del 1er. Congreso Argentino de Terapia Ocupacional.

2001, Michael Jackson daba su último concierto. El Rey del Pop conmemoraba sus 30 años como solista y el lanzamiento de su álbum Invincible, en el Madison Square Garden.

2006, se produjo uno de los escándalos más grandes del fútbol argentino: Gimnasia le ganaba 1-0 a Boca en el Estadio Único, cuando el árbitro Daniel Giménez suspendió el partido en el entretiempo porque el presidente del “Lobo”, Raúl Muñoz, lo “amenazó” en el vestuario.

Días más tarde se completó el segundo tiempo, y el Xeneize marcó 4 goles. Después se hizo pública la noticia de que los barrabravas de Gimnasia habían apretado a sus jugadores para que “vayan para atrás”, porque esto permitía que Estudiantes tenga chances de ser campeón, algo que finalmente ocurrió.