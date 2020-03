Efemérides: 18 de marzo, Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans

La fecha fue elegida en homenaje a Claudia Pía Baudracco, incansable activista de derechos humanos fallecida en 2012.

Desde 2014, cada 18 de marzo de 2012 se celebra el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco el 18 de marzo de 2012, quien fuera una destacada activista de derechos humanos, de la comunidad trans y una de las principales promotoras de la Ley de Identidad de Génera que dejó su huella en la lucha por la igualdad de las personas trans.

Claudia Pía nació el 22 de octubre de 1970 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y falleció a la corta edad de 41 años, el 18 de marzo de 2012. En su militancia por la igualdad y el acceso al pleno goce de los derechos de las personas trans, fundó junto a María Belén Correa la Asociación de Travestis de Argentina (ATA) el 25 de junio de 1993, que actualmente cambió su nombre a A.T.T.T.A, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.

En septiembre de 2005 fue miembro fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) integrando la Comisión Directiva y luego ocupando la Secretaría de Mujeres Trans. Se desempeñó además como referente de Argentina en la Red Latinoamericana de Personas Trans (Red LAC Trans)

Como activa militante lideró la derogación de los Códigos de Faltas y Contravenciones que condenaban la homosexualidad y el travestismo en quince provincias del país, siendo posteriormente esos artículos eliminados; contribuyó en la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario; realizó una gran tarea con personas trans privadas de la libertad; acompañó la creación de ATTTA varones; y fue una de las principales militantes por la Ley de Identidad de Género.

Claudia Pía decía: “El día que me muera, quiero que mi tumba diga Claudia Pía Baudracco y no el nombre de alguien que no soy.” Murió sin poder acceder a los derechos que garantiza la Ley de Identidad de Género, ya que fue sancionada poco después de su muerte. Su Documento Nacional de Identidad no reconocía su verdadera identidad y su sepelio tuvo que tramitarse con el nombre del DNI, lo que trajo aparejada una nueva situación de discriminación y profunda tristeza.

La vida de Claudia es el reflejo de la discriminación y marginación que viven diariamente las personas trans. Entre los derechos vulnerados podemos enumerar, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad personal, al trabajo, a la seguridad social, a la seguridad física, a la privacidad, a la salud integral, a una adecuada calidad de vida, a la garantía de acceso a la educación, entre otros.

Fuente: Inadi / Baradero te informa

Otras Efemérides

1919 se funda la Asociación Argentina de Actores.

1922 el mahatma Gandhi es condenado a seis años de cárcel por las autoridades coloniales británicas.

1937 nace Gerardo Sofovich, conductor, guionista, director y productor argentino.

1940 Adolf Hitler y Benito Mussolini acuerdan la alianza contra Francia y el Reino Unido.

1959 nace Luc Besson, cineasta francés.

1990 en el Isabella Stewart Gardner Museum, en Boston, se roban 12 pinturas por un valor de 300 millones de dólares, convirtiéndolo en el mayor robo de objetos de arte en la historia de Estados Unidos.

1996 en una discoteca de Ciudad Quezón, Filipinas, mueren 162 personas en un incendio.

1996 muere la actriz cómica argentina Niní Marshall .

2017 muere Chuck Berry, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense.

2018 Vladimir Putin es elegido por cuarta vez como presidente ruso con el 76% de los votos.

Día del Ruralista.