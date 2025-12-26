Efemérides: 1947 nace el periodista y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales.

Es recordado por hacer del relato futbolístico un arte. Quizás su mejor y mas icónico relato es el “gol del siglo” llevado adelante por Diego Maradona contea los ingleses.
- 1904 – ALEJO CARPENTIER. Nace en la ciudad suiza de Lausana el escritor cubano Alejo Carpentier, considerado uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana cuya obra es señalada como fundamental del siglo XX en lengua española. Es el autor de Concierto Barroco y El siglo de las luces.
- 1976 – SEX PISTOLS. La banda punk británica Sex Pistols graba la canción God Save The Queen en los estudios Wessex, incluida en la cara A de un disco simple y considerada como un ataque directo a la Reina Isabel II de Inglaterra y una burla hacia la corona. Los medios de comunicación de la BBC británica se negaron a difundir la canción, que lleva el mismo nombre del himno del Reino Unido.
- 2013 – DOCTOR TANGALANGA. A la edad de 97 años muere en Buenos Aires el humorista Tangalanga (Julio Victorio de Rissio), quien ganó popularidad por las grabaciones de sus bromas telefónicas a personas desconocidas.
- 2013 – GABRIEL MILITO. En el estadio Libertadores de América se realiza el partido despedida del marcador central Gabriel Milito, referente de Independiente, donde inició su carrera y con el que ganó el campeonato Apertura 2002. Estuvieron presentes en grandes figuras del fútbol sudamericano, entre ellas, Diego Forlán, Esteban Cambiasso, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti y Javier Mascherano.
- 1893 – MAO ZEDONG. Nace en la comuna de Shaoshan el político comunista chino Mao Zedong, también conocido como Mao Tse Tung, líder de la revolución de 1949 en la que fundó la República Popular China.
- 2004 – SUMATRA ANDAMAN. Se produce en el océano Índico el potente terremoto submarino Sumatra Andaman con epicentro en la costa de Banda Aceh (Indonesia), que causó devastadores tsunamis que costaron la vida de casi 300.000 personas en cinco países de la región. Fue el segundo terremoto más grande registrado desde la invención del sismógrafo (1875), detrás del ocurrido en Valdivia (Chile) en 1960.
- 1963 – LARS ULRICH. Nace en el municipio de Gentofte (Isla de Selandia, Dinamarca) el músico y compositor danés Lars Ulrich, baterista y fundador junto a James Hetfield de la banda estadounidense de thrash metal Metallica, con la que vendió más de 120 millones de discos.
- 1972 – ESTEBAN FUERTES. Nace en la ciudad bonaerense de Coronel Dorrego el exfutbolista Esteban “Bichi” Fuertes, máximo goleador de la historia de Colón de Santa Fe con 144 tantos. Con River Plate ganó el Torneo Clausura 2003.
- 1967 – MAGICAL MYSTERY TOUR. La cadena británica BBC TV emite el filme Magical Mystery Tour, de una hora de duración y protagonizado por la banda de rock The Beatles. El filme no fue bien recibido por el público y la crítica, pero ahora es considerado de culto en la historia de la popular banda británica.