Efemérides: 1975 River vuelve a salir campeón despues de 18 años

Luego de 18 años sin conquistas, River Plate se consagra campeón del Torneo Metropolitano 1975, al vencer por 1a 0 a Argentinos Juniors en el estadio “José Amalfitani” de Vélez Sarsfield, con gol de Rubén Bruno. El campeón era dirigido por Ángel Labruna, uno de los grandes ídolos riverplatenses. El partido se jugó con juveniles a causa de una huelga de jugadores profesionales
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1945 – WIM WENDERS. Nace en la ciudad alemana de Düsseldorf, el director y productor de cine Wilhelm “Wim” Wenders, ganador de cinco premios internacionales, quien filmó más de 30 películas, entre ellas una sobre el papa Francisco.
- 1956 – BERTOLT BRECHT. A la edad de 58 años, muere en la ciudad de Berlín Este el dramaturgo y poeta alemán Bertold Brecht, uno de los más influyentes del siglo XX. Es el creador del teatro épico, también llamado dialéctico.
- 1959 – MAGIC JOHNSON. Nace en la ciudad de Lansing (Michigan, EEUU) el basquetbolista estadounidense Earvin “Magic” Johnson, considerado como uno de los mejores de la historia de ese deporte. Con Los Ángeles Lakers, ganó cinco campeonatos de la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA) de Estados Unidos.
- 1865 – FERROCARRIL DEL SUD. Realiza su primer viaje el Ferrocarril del Sud, la actual línea Roca, desde la porteña estación de Constitución hasta la localidad de Jeppener, en el partido bonaerense de Brandsen.
- 1972 – RALY BARRIONUEVO. Nace en la ciudad santiagueña de Frías el cantante y compositor Raly Barrionuevo (Raúl Eduardo Barrionuevo), ganador de un Premio Konex de 2015 como uno de los cinco mejores cantores de folklore de la década.
- 1973 – SEBASTIÁN ORTEGA. Nace en Buenos Aires el actor, guionista y productor Sebastián Ortega, ganador de doce premios, entre ellos nueve Martín Fierro. Entre sus producciones, se destacan las exitosas series Costumbres Argentinas, Educando a Nina y El Marginal.
- 1988 – ENZO FERRARI. Muere en la ciudad italiana de Módena, a la edad de 90 años, el piloto de automovilismo y empresario Enzo Ferrari (Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari)
- fundador de la escudería de Fórmula 1 y la marca de automóviles que lleva su apellido.
- 2015 – AGUSTIN CEJAS. Muere en Buenos Aires, a la edad de 70 años, el ex arquero Agustín Mario Cejas, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Con Racing Club de Avellaneda fue campeón de la Copa Libertadores de América y la Intercontinental de 1967.
- 2023 – DÍA DEL CEREALISTA. Se celebra el Día Nacional del Cerealista en conmemoración de la fecha de 1926 en la que partió la primera exportación de trigo de la Argentina.