Efemérides: 1975 River vuelve a salir campeón despues de 18 años

Luego de 18 años sin conquistas, River Plate se consagra campeón del Torneo Metropolitano 1975, al vencer por 1a 0 a Argentinos Juniors en el estadio “José Amalfitani” de Vélez Sarsfield, con gol de Rubén Bruno. El campeón era dirigido por Ángel Labruna, uno de los grandes ídolos riverplatenses. El partido se jugó con juveniles a causa de una huelga de jugadores profesionales

