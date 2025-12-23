Efemérides: 1986 se sanciona la ley 23.492 de Punto Final

El Congreso aprueba la ley de Punto Final, impulsada por el presidente Raúl Alfonsín. La idea es limitar en el tiempo las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
A partir del momento de la sanción de la norma se abre un plazo de 60 días para presentar denuncias contra militares por la represión ilegal. Pasado ese lapso, ya no se puede accionar judicialmente. El plazo vence el 22 de febrero de 1987. A partir de allí, se empieza a acelerar la acción de las cámaras con una catarata de citaciones que generan malestar en los oficiales. Se crea el clima que llevará, en abril de 1987, al alzamiento de Semana Santa.
Que otras cosas pasaron un día como hoy.
- 1951 – ENRIQUE S. DISCEPOLO. A la edad de 50 años muere en Buenos Aires el músico, compositor, dramaturgo y cineasta Enrique Santos Discépolo, autor de los célebres tangos Cambalache, Yira Yira, Uno y Cafetín de Buenos Aires, considerados “fundamentales” en la historia de ese género musical.
- 1956 – DAVE MURRAY. Nace en el distrito londinense de Edmonton el músico y compositor británico Dave Murray, guitarrista y fundador con Steve Harris de la banda de heavy metal Iron Maiden, con la que grabó 27 discos.
- 1967 – ROLLING STONES. The Rolling Stones publican en el Reino Unido el disco simple She ‘s a rainbow, nombre de la canción considerada como la más bonita y menos característica de las escritas por la banda británica de rock.
- 1972 – MILAGRO DE LOS ANDES. En una montaña de la localidad mendocina de Los Maitenes de Curicó concluye el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación, entre ellos 19 jugadores del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Todos habían sido dados por muertos en el siniestro ocurrido el 13 de octubre de 1972, con lo que la Tragedia de Los Andes pasó a llamarse Milagro de Los Andes.
- 1881 – JUAN R. JIMÉNEZ. Nace en el municipio de Moguer (Huelva, España) el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956 por el conjunto de su obra, en la que destacan Platero y yo y Poemas mágicos y dolientes.
- 1984 – ARGENTINOS JUNIORS. Con el técnico Roberto Marcos Saporiti, el club Argentinos Juniors obtiene su primer título en la Primera División del fútbol al ganar el Campeonato Metropolitano con la victoria por 1-0 ante Temperley, con gol de penal de Jorge Olguín en partido disputado en la cancha de Ferro Carril Oeste.
- 1987 – NIKKI SIXX. El músico y compositor estadounidense Nikki Sixx, bajista de Motley Crue, es declarado muerto durante dos minutos en Los Ángeles (California, EEUU) a causa de una sobredosis de droga, incidente que lo inspiró a escribir la canción Kickstart my heart, la más famosa de la banda de glam metal.